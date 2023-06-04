دواء يسجل نتائج إيجابية في علاج السرطان

كشفت نتائج وبيانات طبية أن دواء لمرض سرطان الرئة طورته شركة "أسترازينيكا" يحسن نسبة البقاء على قيد الحياة بأكثر من النصف في مجموعة فرعية من المرضى.

وخفض دواء "تاجريسو"، الأكثر مبيعا لشركة "أسترازينيكا" خطر الوفاة في المرضى مع نوع من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة في المرحلة المبكرة بعد إزالة الورم بنسبة 51%، وفقا للنتائج الصادرة في الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاغو الأحد.

علبة من عقار "تاجريسو"

وقد تمت الموافقة على الدواء بالفعل للاستخدام في الفئة الفرعية، إلا أن هذه النتائج يمكن أن تعزز تناوله.

يعد سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات بالسرطان، حيث يتسبب في وفاة نحو خمس الوفيات الناجمة عن المرض، ويتم تشخيص معظم المرضى في مرحلة متقدمة.

ونقلت وسائل إعلام، الأحد عن ديفيد فريدريكسون، نائب الرئيس التنفيذي لعلم الأورام في "أسترازينيكا" قوله "نأمل حقا في أن يساعد هذا في تحفيز جهود الفحص المبكر".

وأضاف أن هذه البيانات مهمة لأنها "تدخل دواء دقيقا في مرحلة مبكرة من سرطان الرئة".