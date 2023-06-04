6 مسلسلات.. تعود في أجزاء جديدة

محمد قناوي (القاهرة)

كشف صُناع عدد من الأعمال الدرامية عن تقديم أجزاء جديدة من أعمالهم التي عُرضت في السباق الرمضاني الماضي، أو قبل سنوات عدة، بعد نجاحها وتعلق الجمهور بها، وترصد «الاتحاد» في السطور التالية تفاصيلها الجديدة.

«أرض النفاق»

بعد 6 سنوات من تقديم الجزء الأول من «أرض النفاق»، أعلن محمد هنيدي تقديم جزء ثانٍ من المسلسل الذي عُرض في رمضان 2018، وقال إنه كان من المقرر تقديم الجزء الثاني في رمضان الماضي، لكن لم يتمكن المؤلف أحمد عبد الله من الانتهاء من كتابة السيناريو والحوار كاملاً، وأيضاً لانشغاله بتصوير فيلمي «الجواهرجي» و«نبيل أخصائي تجميل».

وأضاف هنيدي، أنه خلال الفترة المقبلة ستنطلق التحضيرات لتصوير العمل، ومن المقرر مشاركة جميع أبطال الجزء الأول بالمسلسل في الجزء الجديد، ومنهم هنا شيحة، محمد محمود، محمد ثروت، وسامي مغاوري، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج سامح عبد العزيز

«سوتس بالعربي»

كشف المخرج عصام عبد الحميد، عن بدء الاستعدادات لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «سوتس بالعربي» بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك، والذي كان جزأه الأول، عُرض في رمضان 2022، وحقق نجاحاً واسعاً، ونستعد لعرض الجزء الجديد في رمضان المقبل.

والعمل مأخوذ من النسخة الأميركية لـ «سوتس» وعُرض منه 9 مواسم، ودارات أحداث الجزء الأول حول شركة محاماة تدخل في صراعات حول القضايا التي تتعلق بموكلي الشركة.

«الكبير أوي 8»

أعلن فريق عمل مسلسل «الكبير أوي» بقيادة المخرج أحمد الجندي تعاقد أبطال العمل على تقديم الجزء الثامن للعرض في رمضان 2024، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد.

«الصفارة»

صرح أحمد أمين بأنه يستعد لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «الصفارة» الذي عُرض جزأه الأول في رمضان الماضي، وتم الإعلان في نهايته بشكل كوميدى: «لو زعلانين إن مسلسل (الصفارة) خلص.. استنونا في الجزء الثاني عشان نعرف إيه اللي حصل في جمصة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث قدم أمين خلاله 11 شخصية مختلفة، ويشارك في بطولته طه الدسوقي، وآية سماحة وسامية الطرابلسي، وإخراج علاء إسماعيل.

«تلت الثلاثة»

قالت غادة عبد الرازق، إنها تستعد لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «تلت الثلاثة» للعرض في رمضان 2024، ويشارك في بطولته ليلى أحمد زاهر ومي سليم ومحمد القس، تأليف هبة الحسيني، وتقدم غادة خلاله 3 شخصيات، وهي صاحبة شركة عقارات وكاتبة ومصممة أزياء، والعمل حالياً في مرحلة الكتابة، وقد حددنا يوليو المقبل موعداً لبدء التصوير.

«مذكرات زوج»

أعرب طارق لطفي عن رغبته في تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «مذكرات زوج»، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي، وقال لطفي، إنه وطاقم العمل تحمسوا بعد نجاح الجزء الأول، وسيكون الجزء الجديد مليئاً بالمفاجآت التي تجذب الجمهور.