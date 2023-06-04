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4 نصائح لإنقاذ الكوكب

4 نصائح لإنقاذ الكوكب
5 يونيو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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يتزايد القلق إزاء المشكلات البيئية في العالم، لذا يتم سن قوانين جديدة لفرض معايير أكثر صرامة وتحولات اقتصادية لتحقيق استدامة أكبر، حيث يقدم موقع «Just Energy» الأميركي بعض النصائح التي تساعدنا في إنقاذ الكوكب، ومنها:
1- عادات الشراء
يشتري معظمنا أشياء كثيرة بشكل متكرر، والنتيجة أن خزائنك أصبحت مليئة بالملابس التي لا ترتديها، وأجهزة إلكترونية لا تستخدمها، ومن أسهل الحلول المجدية أن تشتري أقل وبشكل أقل تكراراً، وتوقف عن التسوق عبر الإنترنت عندما تشعر بالملل، وتأكد من أنك تشتري أشياء مستدامة.
2- استهلاك الطاقة
من أسهل الطرق وأكثرها شيوعاً لتوفير الطاقة إغلاق مكيف الهواء، حيث إن التحكم في المناخ يمثل 20% من إجمالي استهلاك الطاقة في المباني السكنية، غير أن الاختلافات الإقليمية تتسبب في ارتفاع هذه النسبة في الأجواء الأكثر دفئاً، وكل ما عليك فعله فتح النوافذ قليلاً وفتح المراوح لمنع ركود الهواء.
3- لحوم أقل
لتربية الماشية، يلزم قطع الغابات أو حتى تجريفها من أجل أرض المراعي ومنشآت التربية الصناعية واسعة النطاق وزراعة الحبوب لإطعام الحيوانات، وحتى دون الممارسات المشكوك فيها أخلاقياً المتأصلة في إنتاج اللحوم الصناعية، يمثل استهلاك البروتين الحيواني مشكلة لصحة الإنسان والبيئة.
4- ازرع شجرة
يقدر العلماء أن هناك حاجة إلى زرع تريليون شجرة إضافية لالتقاط غازات الاحتباس الحراري وإبطاء معدل التغير المناخي، كما يلزم زراعة الأنواع المناسبة من الأشجار، لاسيما المحلية التي يمكنها أن تنمو للعقود القليلة الماضية دون تهديد بالقطع للحصول على الخشب أو حرقها في البرية.

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