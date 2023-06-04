شرطة أبوظبي تهدي «المعرض العائم» كتباً قيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أهدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نسختين من كتاب الشخصية القيادية وقيم التسامح في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، إلى أكبر معرض عائم للكتاب في العالم على ظهر السفينة «لوغوس هوب» الراسية بميناء زايد. وقدمت مديرية الشؤون القانونية، ضمن مبادرة قسم شؤون حقوق الإنسان، كتيبات بلغة برايل (لغة المكفوفين) للسفينة بهدف نشر المعرفة أثناء التجوال حول العالم.. وأشاد العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني، مدير مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة، خلال الزيارة، بالتجربة الثقافية الفريدة التي تسهم بها سفينة لوغوس هوب في ترسيخ ودعم القراءة.