«أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقة المشغولات التراثية

أبوظبي (الاتحاد)

للعام الثاني على التوالي، فتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باب الترشّح لمُسابقة أفضل مُجسّمات المشغولات التراثية، وذلك في إطار جهوده للمُساهمة في استدامة المهن التراثية احتفاءً بعام الاستدامة، وتجسيداً لثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة».

وتشمل شروط المسابقة إنتاج العمل خلال 2023 وأن يتم عرضه خلال الدورة الـ20 من المعرض، واستخدام مواد طبيعية، والإتقان وتناسق المواد المُستخدمة، والجودة والحرفية والدقة، وتلبية معايير السلامة، وأن يكون العمل مُعبّراً عن نمط الحياة القديمة وتفاصيل البيئة الإماراتية، وبأبعاد مُناسبة للاستخدام الفعلي، وأن يُساهم في استدامة الصناعات اليدوية، وأن يكون السعر مناسباً معقولاً، ويُسمح بالمُشاركة للشركات والأفراد من كل الجنسيات.