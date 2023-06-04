«الأميرة أورورا» في «دبي أوبرا»

دبي (الاتحاد)

يحلق راقصو فرقة الباليه العالمية «تورنينغ بوينت يوث» بعشاق المسرح في العاشر من يونيو الحالي إلى عالمٍ مذهل، من خلال العرض الراقص المناسب لجميع أفراد العائلة «حكاية الأميرة أورورا» الذي تقدمه الفرقة على خشبة مسرح «دبي أوبرا».

ويتناول العرض الأحداث التي تترتب على إلقاء جنّية شريرة تعويذةً على الأميرة الجميلة «أورورا»، ابنة الملك «ستيفان» والملكة «ليا»، وسط مؤثرات صوتية وضوئية مصممة بعناية فائقة، تتكامل بتناغم متقن مع أزياء الراقصين الذين يؤدّون حركاتهم بدقةٍ متناهية على إيقاع موسيقى نابضة بالحياة.