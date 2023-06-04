أنامل وطنية مبدعة تضيء «جواهر الإمارات»

الشارقة (الاتحاد)

عرضت النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات» التي اختتمت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة، باقة من أرقى تصاميم الماس والذهب والفضة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة، ونجحت منصة «الصاغة الإماراتيين» التي احتضنت 14 مصممة إماراتية

في جذب أنظار الزوار، من خلال قطع عصرية فريدة تحاكي

الهوية الإماراتية والعربية الأصيلة.

وقال سيف محمد المدفع،

الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: هدف المعرض دعم رواد الأعمال والموهوبين الإماراتيين وعرض أعمالهم وإبداعاتهم وتصاميمهم أمام أكبر عدد من الجمهور.

ويشكل المعرض منصة لتسليط الضوء على أجمل ما أنتجته أنامل المبدعين والمبدعات الإماراتيين، وتمكينهم من عرض ابتكاراتهم بجوار أشهر العلامات التجارية.