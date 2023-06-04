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عودة ثلاثة رواد صينيين من الفضاء

عودة ثلاثة رواد صينيين من الفضاء
5 يونيو 2023 00:59

بكين (أ ف ب) 

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عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين بسلام إلى الأرض بعدما أنجزوا مهمة فضائية في محطة الفضاء الصينية وصفتها وسائل إعلام صينية رسمية بـ«الناجحة»، وهبطت الكبسولة النحاسية للمركبة الفضائية «شنجو-15» شمال البلاد وتحديداً في منغوليا الداخلية. وخرج فاي جونلونغ ودنغ تشينغمينغ وتشانغ لو من الكبسولة بصحة جيدة، وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام رسمية أطباء يرتدون لباساً أبيض وهم يلفّون رواد الفضاء ببطانيات زرقاء.
وكان رواد الفضاء الثلاثة أمضوا ستة أشهر في محطة الفضاء تيانغونغ، وأنجزوا مهمات بينها المشي في الفضاء وتجارب مختلفة.

الفضاء
الأرض
محطة الفضاء الصينية
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