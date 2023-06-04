وفاة المخرج الفرنسي الشهير جاك روزييه

توفي عن 96 عاماً المخرج الفرنسي جاك روزييه الشخصية البارزة في الموجة الجديدة بالسينما الفرنسية وصاحب مجموعة من الأفلام، على ما أفادت مساعدته.

وأشارت ميشيل بيرسون التي عملت معه مدى خمسة عشر عاماً إلى أنّ روزييه توفي في المستشفى ليل الخميس إلى الجمعة.

وغرّدت مؤسسة "سينيماتيك فرانسيز" المعنية بالأعمال السينمائية "لقد غادرنا جاك روزييه. كان يمثل الحرية بحد ذاتها وسنفتقده كثيراً".

وترمي الموجة الجديدة في السينما الفرنسية التي كان روزييه من بين أهم شخصياتها ونشأت في نهاية خمسينات القرن العشرين، إلى استبدال تقنيات التصوير السينمائي الكلاسيكية لصالح النهج الفردي.

ومن بين الجوائز التي نالها روزييه جائزة جان فيغو عام 1986 عن "مان أوسيان" وجائزة رينيه كلير عام 1997 عن مجمل أعماله، وكاروس دور عام 2002 في مهرجان كان السينمائي.

وتولى إخراج أفلام كثيرة منها "أديو فيليبين" ("Adieu Philippine") (1962") و"دو كوتيه دارويه" ("Du cote d'Orouet") (1973") و "لي نوفراج دو ليل دو لا تورتو" ("Les naufrages de l'ile de la tortue") (1976").



وأخرج كذلك نحو عشرين فيلماً قصيراً فضلاً عن عمله في المجال التلفزيوني.

وقالت بيرسون "كان مخرجاً مستقلاً وحرّاً ويعمل من دون سيناريو متصور مسبقاً" وكان يتمتع بقدرة على "استعادة الحاضر".