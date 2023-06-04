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جوجل تضيف 7 خصائص جديدة إلى نظام "أندرويد"

تستهدف التحديثات والخصائص الجديدة مساعدة الناس على تعلم مهارات جديدة
4 يونيو 2023 09:45

 أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية جوجل إضافة 7 خصائص وتحديثات جديدة إلى نظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي والساعات الذكية وير أو.إس.

تستهدف التحديثات والخصائص الجديدة مساعدة الناس على تعلم مهارات جديدة واستمرار إنتاجيتهم أثناء الحركة وحماية معلوماتهم. وتضم قائمة الخصائص والتحديثات التي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي، للهواتف والكمبيوتر اللوحي  خاصية "ممارسة القراءة" أو "ريدنج براكتيس" التي تساعد القراء في تحسين  حصيلتهم اللغوية ومهاراتهم الانشائية باستخدام الآلاف من الكتب الرقمية الخاصة بالأطفال على خدمة جوجل بلاي بوكس. كما توجد خاصية جديدة تتيح خدمات جوجل تي في وجوجل فاينانس وجوجل نيوز على شاشة المستخدم، مع مجموعة من الرموز التعبيرية  الجديدة  في خدمة "إيموج كيتشن أون جي بورد".

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخيارات الجديدة  تأتي بعد وقت قصير من مؤتمر مطوري جوجل حيث كشفت فيه الشركة عن خصائص جديدة في  الإصدار الجديد لنظام التشغيل أندرويد.14 .

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وأطلقت الشركة نسخة تجريبية من الإصدار أندرويد 14 على أن تطرحه رسميا  في وقت لاحق من العام الحالي. كما جاء الكشف عن الخصائص الجديدة في الهواتف والساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد  قبل أيام من مؤتمر مطوري شركة آبل المنافسة، حيث من المتوقع الكشف عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل المنافس آي.أو.إس .17 وتعتبر هذه التحديثات جزءا من محاولات إبقاء النظام أندرويد  متجددا وقادرا على المساعدة  في مواجهة أنظمة التشغيل المنافسة.

وقالت جوجل إن أغلب أصحاب حسابات جوجل في الولايات المتحدة يستطيعون محاولة الإبلاغ عن أنشطة الإنترنت غير القانونية المعروفة باسم "درك ويب"  عبر موقع وتطبيق جوجل ويب. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين عمل مسح لمعرفة ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني على خدمة جي ميل الخاص بهم معرض للاختراق على شبكة الإنترنت المظلمة.  كما يمكن لمشتركي خدمة جوجل وان البحث عن مزيد من المعلومات الشخصية  الحساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي.

المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
أندرويد
جوجل
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