فاس تحتضن «الرحالة الدولي» بمبادرة «رحالة الإمارات»

محمد نجيم (الرباط)

بمبادرة من «نادي رحالة الإمارات»، تحتضن مدينة فاس الدورة العاشرة لمهرجان الرحالة الدولي، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2023.

يتضمن برنامج هذا المهرجان مشاركة إماراتية قوية متمثلة في مدير مهرجان رحالة الإمارات عوض محمد بن الشيخ مجرن، ووفود من الرحالة يمثلون 14 دولة، للحديث عن رحلاتهم عبر مختلف بلدان العالم.

كما يشتمل مهرجان الرحالة العالمي على محاضرات وعروض حول البيئة، بمشاركة خبراء عالميين وطلبة وباحثين مختصين، لتكريس الثقافة البيئية ومواجهة التحديات المرتبطة بها، فضلاً عن معارض لمنتجات الصناعة التقليدية المعروفة في مدينة فاس.

في تصريح لها خلال تقديم برنامج المهرجان، قالت نجوى أجور، منسقة هذه الدورة من المهرجان، إن اختيار مدينة فاس لاحتضان هذه التظاهرة جاء لتسليط الضوء على الموروث المغربي وإشعاعه، موضحة أن المهرجان يروم استقبال العديد من الرحالة من العالم بأسره لتقديم وجهات نظرهم وعرض تجاربهم، وسرد حكاياتهم الرائعة.

بشرى بيبانو

وأشارت أجور إلى أن دورة هذا العام، التي تنظم للمرة الأولى في المغرب، تقدم تجارب رحالة حطموا أرقاماً قياسية بوصولهم إلى أعلى القمم، من بينهم المستكشفة ومتسلقة الجبال المغربية بشرى بيبانو التي تعتبر أول مغربية تصل قمة «جبل إبفريست»، إضافة إلى رحالة آخرين منهم الدرّاج المغربي ياسين غلام الذي زار 27 بلداً في أفريقيا على متن دراجته الهوائية.

يأتي تنظيم هذا المهرجان في مدينة فاس المغربية، بعد النجاحات المتواصلة التي حققها مهرجان الرحالة العالمي، الذي ينظمه نادي رحالة الإمارات، حيث جمع الحدث تحت مظلته نخبة من أهم الرحالة المميزين الذين أبدعوا بإنجازاتهم في مجال الرحلات حول العالم، كما يشهد المهرجان تقديم محاضرات وعروض لخبراء عالميين حول علم البيئة، بمشاركة طلبة وباحثين ومختصين، لتكريس الثقافة البيئية ومواجهة كل التحديات من أجل بيئة صحية ومدن خضراء.