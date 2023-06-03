مهرجان أبوظبي يقدم ثالث عروض «الهولندي الطائر»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم مهرجان أبوظبي في السابع من يونيو الحالي، وضمن دورته العشرين، ثالث عروض أوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الألماني العالمي ريتشارد فاغنر، على مسرح أوبرا ميتروبوليتان في نيويورك.

ويأتي العرض الذي يحمل شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، في إطار «برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية» وبإنتاج مشترك بين المهرجان وأوبرا متروبوليتان وأوبرا كيبيك.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: يسرنا تقديم «الهولندي الطائر»، في أول تعاون بين دار الأوبرا الأعرق في أميركا ومؤسسة ثقافية عربية بالشراكة مع أوبرا دي كيبيك.