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موموا يخوض مغامرات «ياس» المائية

موموا يخوض مغامرات «ياس» المائية
4 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب النجم العالمي جيسون موموا سفير شؤون جزيرة ياس عن فرحته وحماسه بمبادرة دخول الأطفال مجاناً إلى مرافق الجزيرة، ما دفعه إلى الإعلان بنفسه عن هذه المفاجأة السارة. ولم تنتهِ محاولات موموا لتعريف جمهوره ومتابعيه بالأسلوب الأمثل للاستمتاع بالتجارب الترفيهية في الجزيرة، وشارك متابعيه هذه المرة أروع المغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي»،  وأدى مغامرة مميزة على متن أفعوانية فورمولا روسّا الأسرع في العالم في عالم فيراري أبوظبي، وحاول لعب شخصية باتمان في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعمد موموا إلى  صقل مهاراته وإظهار شغفه بالقيادة وعالم السرعة في حلبة مرسى ياس.

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