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زوجة الرئيس الأميركي تزور مصر

جيل بايدن تزور الأهرامات
3 يونيو 2023 22:59

أدت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، اليوم السبت، زيارة إلى مصر تجولت خلالها في عدد من المواقع الأثرية.
وزارت جيل بايدن جامع الأزهر. وكتبت، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة»، مضيفة «شكراً لجامع الأزهر على استضافتي».

  • جيل بايدن تزور جامع الأزهر
    جيل بايدن تزور جامع الأزهر
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كما زارت السيدة الأميركية الأولى الأهرامات. وكتبت على تويتر «يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة».
وزارت زوجة الرئيس الأميركي، التي تحمل دكتوراه في التربية، مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية.

  • جيل بايدن تزور الأهرامات
    جيل بايدن تزور الأهرامات

ووفقاً لبيان للسفارة الأميركية في القاهرة، فإن زيادة جيل بايدن إلى مصر «تهدف إلى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات، وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة».

المصدر: وكالات
جيل بايدن
مصر
الأهرامات
الجامع الأزهر
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