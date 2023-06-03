ميثون يغني لعشاق موسيقى بوليوود

دبي (الاتحاد)

عشاق الموسيقى الهندية على موعد للاستمتاع بأغنيات أحد أبرز نجوم «بوليوود»، المغني والملحن ميثون، الذي يحيي حفلاً مباشراً في الحادي عشر من يونيو الحالي على مسرح «كوكا كولا أرينا» في دبي، ضمن النسخة الافتتاحية من بطولة «دروي البادل تنس العالمي».

ويقدم ميثون خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته منها، «سانام ري» و«تام هاي هو» و«تيري بن»، ويشارك ميثون المسرح في هذه الأمسية فنانون مشاهير، يتقدمهم «جافيد علي» و«أبهيشيك نايلوال» و«أسيس كور» و«فيشال ميشرا» و«محمد عرفان»، حيث يؤدّون باقة منوعة من أغنياتهم التي حققت شعبية في الفترة الأخيرة.