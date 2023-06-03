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«كانييه».. يتجه للاستثمار في التعليم

«كانييه».. يتجه للاستثمار في التعليم
4 يونيو 2023 01:17

القاهرة (الاتحاد)

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أنشأ مغني الراب الأميركي كانييه ويست، مدرسة خاصة بتكلفة 13 ألف دولار للطالب في العام، كجزء من خططه لإنشاء خمس مدارس في أنحاء البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال ويست (45 عاماً)، إنه يريد إعداد الطلاب ليصبحوا قادة ومفكرين ومبتكرين، وعلى مدى العقد الماضي عزز صورته كقوة موسيقية وصاحب رؤية ثقافية وإبداعية، حيث أطلق خط أحذية وملابس خاصاً به «ييزي»، وأسس مشاريع تكنولوجية عدة.
ويتجه مغني الراب حالياً للتعليم من خلال أكاديمية «دوندا»، الاسم الذي أطلقه على مدرسته الجديدة تيمناً باسم والدته الراحلة البروفيسورة دوندا ويست، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة ولاية شيكاغو. ويقع المقر الرئيس للمدرسة في مدينة «سيمي فالي» بكاليفورنيا، وتستهدف تعليم الطلاب قيم النزاهة والرعاية. وذكر موقع «The Richest» الكندي، أن كانييه نشر مؤخراً صوراً لطلاب المدرسة مرتدين الزي بالكامل من خطيه «ييزي» و«غاب»، ويعتزم فتح المزيد من المدارس، لتعمل جنباً إلى جنب مع جامعة دوندا.

كانييه ويست
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