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5 عادات صحية للنوم

5 عادات صحية للنوم
4 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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قدم موقع «Fatherly» الأميركي بعض النصائح التي من شأنها أن تحسن من جودة النوم منها:
موعد الاستيقاظ
بدلاً من التركيز على الحصول على سبع أو ثماني ساعات من النوم يومياً، حاول تحديد موعد ثابت للاستيقاظ فيه من النوم كل يوم، ثم لاحظ كيف تشعر بعد فترات مختلفة من النوم، وستعرف بعدها مدة النوم المناسبة لك.
غلق الهاتف
احرص على غلق هاتفك والحفاظ على الغرفة مظلمة قبل نومك بفترة كافية، لتحفيز إفراز هرمون النوم أو الميلاتونين الذي يساعد على نوم هادئ، كما أن الحفاظ على برودة الغرفة من شأنه مساعدتك على الدخول سريعاً في النوم.
سبب الأرق
إذا وجدت نفسك تستيقظ وتقلق كثيراً أثناء النوم، يجب عليك معرفة أسباب ذلك الأرق، فقد يكون السبب توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق، أو قد يكون السبب هو دخول الحمام نتيجة شرب سوائل كثيرة قبل النوم، وهي جميعاً أسباب مهمة تحتاج إلى معالجتها.
الراحة
ينصح الباحثون، أن يركز الأشخاص على ما يجعلهم يشعرون بتحسن بعد النوم ليستيقظوا وهم يشعرون بالراحة وبأنهم حصلوا على قسط كافٍ من النوم، بدلاً من الشعور بالتعب والنعاس.
استشارة الطبيب
إذا استمرت معاناتك مع الأرق أو الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ، فقد يعني ذلك النظر في عاداتك التي تؤثر على نومك أو تغير أدويتك، ويجب مناقشة ذلك مع الطبيب المختص.

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