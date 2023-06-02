حوت «معاد التدوير» في «جرين بلانيت»

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، تستضيف «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، في الخامس من يونيو الجاري، عملاً فنياً مميزاً لحوت أزرق ضخم يبلغ طوله 18 متراً، أبدعه طلبة مدرسة «جيمس ليجاسي» باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها.

وتهدف هذه الخطوة إلى التعريف بأضرار التلوث البلاستيكي وآثاره السلبية على البيئة.. وحشدت مدرسة «جيمس ليجاسي» جهودها لإنشاء هذا العمل الضخم الذي يماثل تقريباً الحجم الحقيقي للحوت الأزرق، واستغرق إنجاز المجسم نحو 800 ساعة عمل، باستخدام أكثر من 8000 عبوة و1000 كيس من البلاستيك.