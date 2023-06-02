مهرجان أبوظبي يواصل جولة عدن

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مهرجان أبوظبي، ضمن دورته العشرين، جولة عدن العالمية للميتزو سوبرانو الأميركية جويس دي دوناتو، والتي تستمر حتى 23 يونيو الحالي، وتقدم خلالها الفنانة الشهيرة مجموعة من العروض في اليونان والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وانطلقت الجولة مجدداً تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، من مسرح قصر الموسيقى «ميغارون» في العاصمة اليونانية أثينا، وتأخذ جويس الجمهور في رحلة مع الألحان لفرقة الأوركسترا الإيطالية العريقة «إل بومو دورو»، من إبداع المخرجة المسرحية الفرنسية ماري لامبرت، ليقدموا مجموعة من المقطوعات الأوبرالية الفريدة، في مشهد يعكس قدرة الفنون على تجاوز الحدود.