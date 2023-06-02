فنان العرب يُحيي حفل «الأضحى» ضمن «مفاجآت صيف دبي»

دبي (الاتحاد)



بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، سيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي استثنائي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ «مفاجآت صيف دبي»، يحييه «فنان العرب» محمد عبده في الثاني من يوليو في كوكاكولا أرينا في دبي، ومع مسيرته الفنية المميزة التي بدأت منذ 60 عاماً، سيستمتع الجمهور بمجموعة مختارة من الأغاني والألحان الرائعة، تتضمن أشهر أغانيه «الأماكن» و«شبيه الريح» وغيرها.يعد هذا الحفل المرتقب الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ثاني الحفلات الافتتاحية ضمن الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي» التي تُقام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والمليئة بالفعاليات والحفلات المميزة، حيث ستقام في الأول من يوليو حفلة مميزة للنجمين الكبيرين حسين الجسمي وكاظم الساهر في كوكاكولا أرينا.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» التي تتزامن مع الاحتفالات بـ «العيد في دبي- عيد الأضحى» هذا العام، الكثير من التجارب والعروض الترفيهية الاستثنائية لجميع أفراد العائلة في مختلف أنحاء المدينة خلال الفترة من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر 2023، حيث تحمل معها العديد من تجارب تناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية، والفرق الجوّالة، والحفلات، إلى جانب العروض والتخفيضات المذهلة والجوائز القيمة.