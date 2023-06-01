صور.. بايدن يتعثر ويسقط خلال تخريج دفعة من الجنود

تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن وسقط على منصة، الخميس، عقب الإدلاء بكلمة في حفل تخريج دفعة من طلبة أكاديمية القوات الجوية الأميركية، حسب صور نشرتها وكالات الأنباء الدولية الخميس.

وتعثر بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، وسقط أرضا بعد تسليم الشهادة لآخر طالب ضمن حوالي 900 طالب بالأكاديمية أثناء سيره على المنصة.

وبدا أنه يشير إلى كيس رمل قريب بعدما سقط، مشيراً إلى أنه تعثر. وساعد أفراد الخدمة السرية وعناصر الجيش بايدن على الفور كي ينهض ويعود إلى مقعده.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن لم يتعرض لأي إصابات. وظل بايدن على المنصة لأكثر من 90 دقيقة سلم خلالها الشهادات وصافح خريجي الأكاديمية بعد الإدلاء بخطابه.