الخيل.. جمال وشموخ

خولة علي (دبي)

الإماراتية حمدة الهاجري تضع بصمتها البديعة في ساحة الفن التشكيلي، من خلال لوحات تجسد عشقها للخيول العربية، باعتبارها رمزاً من رموز الأصالة والعراقة والتراث، ولما لها من ارتباط وثيق بالإنسان على مرِّ التاريخ. ونظراً لجمال شكلها وسماتها وما تحمله من نبل وقوة وشموخ، كانت مصدر إلهام للكثير من الفنانين في مختلف المجالات الأدبية والشعرية والرسم، حيث مزجت لوحات الهاجري بين المدرسة الواقعية والخيال في تناول الخيل برشاقته وأصالته.

تعتبر حمدة الهاجري أن الخيول العربية كانت وما زالت المرادف لمفاهيم القوة والجمال والأصالة، فكانت بمثابة الإلهام الأول للكثير من الرسامين والفنانين، حيث نظّم الشعراء أجمل الأبيات حولها، وكُتبت الروايات وحيكت القصص عن مظهر الخيول العربية ورشاقتها وذكائها، فضلاً عن جمعها بين الصلابة والرقة.

وترى أن الكثير من الفنانين برعوا في تصوير الخيول العربية وكانت مصدر إبداعاتهم الفنية، مؤكدة أن الفن وسيلة يعبر من خلالها الفنان عن مشاعره الداخلية ونظرته للحياة من حوله، من خلال أعمال بديعة تترك للفرد مساحة لقراءة الفكرة التي تنشدها اللوحة.

متنفس

وعن بداياتها، تقول الهاجري: «إن الفن بمثابة المتنفس الذي يلجأ إليه الفنان، حيث يعيش أجمل لحظاته وهو ممسك بفرشاته ليوثق بها رؤيته ونظرته للجمال، ومع أنني بدأت برسم الشخصيات الكرتونية، إلا أنني سرعان ما أبحرت في التعرف على المدارس الفنية، لأبحث عن ذاتي، حيث مزجت بين المدرسة الواقعية والخيال، لأحصل على مساحة إبداع تساعدني على جلب الفكرة من دون قيود».

جذاب وفريد

اتجهت الهاجري إلى رسم الأحداث اليومية بتفاصيلها الدقيقة، والمناظر الطبيعية التي لا يمكن أن تتوارى عن نظر أي فنان، حتى انجذبت إلى عالم الخيول العربية، بأشكالها وألوانها وحركاتها ومزاجها وعنفوانها. وتمكنت من إبداع لوحات للخيول مع دمج القليل من الخيال، مستعرضة لوحات بطابع مميز وجذاب وفريد، ومستخدمة العديد من الأدوات والألوان والأقمشة بأنواعها. وهذه التجربة أتاحت لها التنوع في انتقاء واختيار الألوان والأدوات والقماش المناسب للوحة، موضحة أن الممارسة اليومية والتدريب المستمر أكسباها الكثير من الخبرات والمهارات. وترجع شغفها بهذا الفن إلى معلمتها مريم راشد التي تحثها وتشجعها باستمرار على المضي قدماً في عالم الرسم التشكيلي، حتى استطاعت أن تؤسس مشروع 7 H canves لتعليم الفنون، وأخذ بيد كل من يمتلك موهبة لسبر أغوار الفن التشكيلي، وتعلّم أساسياته.

مشاركات

شاركت حمدة الهاجري بأعمالها الفنية في معرض دبي الدولي للجواد العربي، ضمن مجموعة من الفنانين تحت مسمىSOLO Art Gallery، بإشراف الفنانة سامية صالح خلال عام 2023، كما شاركت بلوحاتها في افتتاح أحد المطاعم بإمارة أم القيوين، حيث تمت دعوة عدد من الفنانين لعرض بعض أعمالهم الفنية، فضلاً عن بصمتها الفنية الخاصة التي تزين مركز أم القيوين الإبداعي.