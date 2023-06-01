أبوظبي.. وجهة السينما العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أصبحت أبوظبي على مر السنوات الماضية مركزاً رائداً لابتكار وتطوير المحتوى، ووجهة سينمائية للأفلام العالمية الهوليوودية والبوليوودية، وذلك لما تتمتع به من مواقع سياحية خلابة وبنية تحتية متطورة واستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات الفنية. وبدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام»، وtwofour54، استقطبت العاصمة الإماراتية أضخم الأعمال السينمائية، وكان آخرها: الجزء الثاني من فيلم «ديون»، والجزء السابع من فيلم «المهمة المستحيلة»، إلى جانب «حرب النجوم: القوة تنهض»، و«مهمة مستحيلة: السقوط»، و«السرعة والغضب 7»، والتي تُعتبر بغالبيتها من أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما.

استقطبت أبوظبي أكثر من 140 فيلماً بين هوليوودي وبوليوودي، اختار صناعها معالم العاصمة الإماراتية مركزاً رئيساً لتصوير مشاهدها، حتى أصبحت وجهة سينمائية عالمية بامتياز. وعن ذلك قال هانز فرايكين، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها في المنطقة والعالم بصفتها إحدى الوجهات الرئيسة لإنتاج الأعمال السينمائية، بدءاً بأفلام هوليوود وبوليوود العالمية، وصولاً إلى المسلسلات والإعلانات التلفزيونية، وأثبتت العاصمة الإماراتية قدرتها على توفير كل ما تحتاجه شركات الإنتاج، بما في ذلك مواقع التصوير المبهرة والمواهب المحلية والعالمية والبنى التحتية المتطورة، إلى جانب تعزيز الوصول السلس للخدمات وبرنامج الاسترداد النقدي السخيّ، وساهم ذلك كله في اختيار أبوظبي لتصوير أكثر من 140 عملاً فنياً عالمياً حتى الآن.

وتابع فرايكين: كان لـ «لجنة أبوظبي للأفلام» الدور الأساسي في تحقيق الرؤية الإبداعية للعديد من الأعمال الفنية والإنتاجية الإقليمية والعالمية، ونبحث دوماً عن طرق مبتكرة لتسريع وتيرة تطور صناعة السينما في أبوظبي من خلال التحسينات والابتكارات المستمرة في البنية التحتية والمرافق وبرامج الحوافز التي نقدمها.

وجهة مثلى

من جهته، قال سمير الجابري، رئيس قسم المواقع والموارد الحكومية في «لجنة أبوظبي للأفلام»: تحتضن أبوظبي مجموعة واسعة ومتميزة من المواقع التي تجعل منها الوجهة الأمثل لتصوير مختلف الأعمال الفنية، مثل الكثبان الرملية الرائعة والصحراء الآسرة التي كانت مسرحاً لتصوير أفلام «ديون» و«حرب النجوم»، ومعالم المدينة الساحرة في فيلمي Underground 6، و«السرعة والغضب»، إضافة إلى التصاميم المعمارية المبهرة للمدينة التي ظهرت في مشاهد فيلم «المهمة المستحيلة» لتوم كروز.

وأضاف: توفر أبوظبي لشركات الإنتاج مجموعة كبيرة من المواقع التي يمكن تعديلها بمرونة بما يتناسب مع مواقع التصوير التي ترغب شركات الإنتاج في بنائها، بدءاً بمناطق القتال في الفيلم البوليوودي الشهير «فيكرام فيدا»، إلى الفيلات الفاخرة في مسلسل «الميراث»، كما ندرك في «لجنة أبوظبي للأفلام» أهمية توفير خدمات الوصول السلس إلى هذه المواقع، ونعمل مع شركائنا على تنفيذ رؤيتهم الإبداعية من دون أي عقبات، وتساهم هذه العوامل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صناعة السينما العالمية كمركز إبداعي في الوطن العربي.

أفلام هوليوود

تمتلك أبوظبي سجلاً حافلاً بالإنجازات في استضافة العديد من الإنتاجات السينمائية الضخمة، بما فيها أفلام من استوديوهات هوليوود، بينها «ديزني» و«باراماونت» و«نتفليكس»، وأحدث هذه الأفلام، فيلم «ديون» الذي تم تصوير الجزء الأول منه في صحراء ليوا بأبوظبي، ويعود صناعه في جزئه الثاني الذي من المقرر أن يُعرض في صالات السينما المحلية والعالمية في نوفمبر المقبل، لتصوير مشاهده في صحراء ليوا. وقد استغرق تصويره 27 يوماً بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، حيث تتألق أبوظبي مرة أخرى على شاشات السينما العالمية كموقع تصوير مثالي للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في رائعة للمخرج دينيس فيلنوف المقتبسة عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت.

وتم تصوير فيلم المغامرة الملحمي، من إنتاج «ليجندري بيكتشرز» و«وارنر براذرز» في 30 موقعاً عبر صحراء ليوا، بمشاركة طاقم عمل متنوع ضم 300 من الكوادر المحلية، و250 من الكوادر العالمية، بالإضافة إلى طاقم عمل مساعد من 500 شخص.

«مهمة مستحيلة»

ويعود الممثل العالمي توم كروز إلى أبوظبي مجدداً لتصوير بعض مشاهد سلسلة أفلامه الشهيرة «مهمة مستحيلة» في الجزء الجديد الذي يحمل عنوان «مهمة مستحيلة: حساب الميت الجزء الأول»، ويشاركه بطولته وفينج رامز وهنري تشيرني وسايمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي وفريدريك شميدت. ومن مواقع التصوير التي اختارها طاقم العمل لتصوير مشاهد من الجزء السابع من السلسلة: صحراء ليوا برونقها الخاص وكثبانها الرملية المميزة، وداخل مبنى مطار أبوظبي الجديد.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي تختار فيها شركة «باراماونت بيكتشرز» أبوظبي لتصوير مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة»، بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد قفزة «هالو» العالية التي أبهرت عشاق السينما ونفذها توم كروز بنفسه في فيلم «مهمة مستحيلة: السقوط».

أفلام بوليوود

تلعب «لجنة أبوظبي للأفلام»، دوراً محورياً في دعم واستضافة العديد من الأفلام الهندية وإنتاجات بوليوود، بما فيها «تايغر زيندا هاي»، و«بهارات» و«سباق 3». ومن أحدث الإنتاجات السينمائية الأخيرة التي تم تصويرها في أبوظبي فيلم «فيكرام فيدا»، الذي تم عرضه في السنيما العام الماضي، وتم تصوير الفيلم على مدار 28 يوماً في أبوظبي، بما فيها محمية الوثبة واستوديو التصوير الخارجي التابع لـtwofour54. وقد تضمن تجهيزات وإعدادات تحاكي تفاصيل المدن التي تعرضت للحروب، بالإضافة إلى تنفيذ سوق بطابع عربي.

«لوزرا» الأسطورية

على صعيد الدراما، استقطبت أبوظبي تصوير مجموعة واسعة من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك «توب جير» و«الجريء والجميلة» و«الميراث»، ومن بين أحدث المسلسلات العالمية التي تم تصويرها في أبوظبي المسلسل الأميركي (Last Light)، الذي تم طرحه عام 2022، وتم تصويره في مواقع عدة بأبوظبي، التي شكلت موقعاً مثالياً لمدينة «لوزرا» الأسطورية التي تدور أحداث المسلسل فيها، بما في ذلك المساحات المعمارية المميزة في «قصر الإمارات» و«الريتز كارلتون أبوظبي» ومصنع «أركان للإسمنت» و«منطقة مصفح» و«سوق أبوظبي العالمي» ومنطقة «الدانة».

دور محوري

انطلاقاً من مساعي هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي، الرامية إلى توحيد القطاعات الإبداعية بمختلف تخصصاتها تحت مظلة رؤية استراتيجية وإطار تنظيمي بهدف دعمها والنهوض بها، تقوم لجنة أبوظبي للأفلام بدور محوري في ترجمة مستهدفات استراتيجية أبوظبي الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم على مدار 10 سنوات، من أجل تسريع وتيرة نموّ القطاعات الثقافية والإبداعية. وتشكل جهود اللجنة جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي المتمثّلة في ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة جاذبة للإنتاجات التلفزيونية والسينمائية المقبلة من الوطن العربي وأنحاء العالم.

عوامل جذب

تكمن عوامل الجذب الرئيسة التي تستقطب شركات الإنتاج، في تنوع المواقع والمناظر الطبيعية في أبوظبي، والتي تشتهر بمشهدها الحضري وتصاميمها وصروحها المعمارية، إضافة إلى بيئتها الصحراوية وشواطئها الآسرة وغير ذلك من المناطق الصناعية. وهي تضم قائمة طويلة من مواقع التصوير الشهيرة، مثل «صحراء ليوا»، «متحف اللوفر أبوظبي»، «قصر الإمارات»، وجزيرتي «ياس» و«السعديات»، إلى جانب مواقع التصوير الخارجي الممتدة على مساحة 300 ألف متر، والتي تديرها twofour54.