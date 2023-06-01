11 قصراً ملكياً.. الأفخم بالعالم

ترجمة: عزة يوسف

تُعتبر المباني القديمة بشكل عام، والقصور بشكل خاص من الأمور المثيرة للإعجاب، فهناك الكثير من القصور يقصدها الزوار من أصقاع الأرض للاطلاع عليها. وذكر موقع Hand Luggage Only البريطاني بعضاً من القصور الملكية المذهلة حول العالم:

قصر بينا الوطني

يقع قصر بينا الوطني والمعروف أيضاً بـ«القصر الرومانسي» في مدينة سنترا البرتغالية السياحية الساحرة، وسُمي بهذا الاسم لأن به نصباً تذكارياً يُعبر عن قصة رومانسية من القرن الـ19.

قصر فرساي

قصر مذهل يقع في فرساي القريبة من باريس، وكان محل إقامة ملوك فرنسا، يضم قطعاً من الأثاث والديكور والحدائق والأسقف المصنوعة من الذهب، ما يشهد على روعة المعمار الفرنسي.

قصر ميسور

تتميز مدينة ميسور بالعديد من القصور والحدائق ذات الطراز المعماري الهندي الرائع.

قصر توب كابي

أكبر القصور في مدينة إسطنبول، ويحتوي على بعض الآثار الإسلامية مثل «بُردة» و«سيف» الرسول صلى الله عليه وسلم.

قصر شونبرون

مقره فيينا، ويعد هذا القصر من المعالم الأثرية والثقافية المهمة في النمسا، ويحتوي على 1441 غرفة على مساحة 160 هكتاراً، ويضم أقدم حديقة حيوانات في العالم.

قصر مدريد

يسمى أيضاً بقصر الشرق، وهو المقر الرسمي لملوك إسبانيا، وبُني من الجرانيت والرخام والحجارة البيضاء، ويحتوي على أكثر من 2800 غرفة.

قصر الحمراء

أحد معالم العمارة الإسلامية في الأندلس، وفيه نقوش وزخارف وآيات قرآنية وأبيات شعرية منقوشة على الجدران بشكل خلاب.

قصر باكنغهام

يقع في لندن وهو المقر الرئيس لملوك بريطانيا، ويحتوي على 775 غرفة مزينة بالتحف الفنية التي لا تقدر بثمن، لذلك يُعد بقعة سياحية رئيسة في المملكة المتحدة.

قصر الشتاء

على شكل مستطيل باللونين الأبيض والأخضر، ويحتوي على 1500 غرفة، وكان المقر الرسمي للأباطرة الروس.

قصر أحسن منزل

يسمى منزل إحسان باللغة البنغالية، وهو القصر الرسمي ومقر الحكم في مدينة دكا في بنغلاديش.

قصر الصيف

بُني هذا القصر فوق تل على بحيرة كونمنغ في الصين، ويحتوي على غرف رائعة وممرات، وخلفه منظر طبيعي خلاب.