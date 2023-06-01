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بريانكا: ابنتي قبل عملي

بريانكا: ابنتي قبل عملي
2 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أوضحت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس (40 عاماً)، أن أولوياتها في الحياة تغيرت بعدما استقبلت ابنتها مالتي، في يناير 2022. وقالت: إذا طُلب مني التخلي عن مسيرتي المهنية والانتقال للعيش في بلد آخر من أجل ابنتي، سوف أفعل ذلك من دون تردد. وأوضحت أن والديها الطبيبين السابقين في الجيش الهندي، سبق وفعلا الشيء نفسه من أجلها عندما انطلقت مسيرتها المهنية. وأضافت أنه يتعين عليها الآن إنهاء عملها بسرعة والعودة إلى البيت في وقت محدد للعناية بابنتها. ونقل موقع Just Jared الأميركي عن تشوبرا قولها، إنها تحب عملها جداً، لكنها تدرك الآن أن حياتها العائلية لا تقل أهمية عن العمل.

بريانكا تشوبرا
السينما الهندية
بوليوود
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