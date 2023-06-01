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شعبية الكرتون في «بوابة الشرق» أيام عيد الأضحى

شعبية الكرتون في «بوابة الشرق» أيام عيد الأضحى
1 يونيو 2023 18:29

أبوظبي (الاتحاد) 
لأول مرة في بني ياس بأبوظبي، سيستقبل مسرح بوابة الشرق مول أول أيام العيد وعلى مدار 3 أيام، شخصيات شعبية الكرتون ليتاح للصغار فرصة مشاهدة شخصياتهم المفضلة والتفاعل معها والتقاط الصور التذكارية في أجواء استثنائية من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً.
وتنطلق فعاليات العيد الاحتفالية الخاصة بالأطفال من 22 يونيو وحتى 1 يوليو من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 10:00 ليلاً، حيث سيقضي الزوار الصغار أوقاتاً ممتعة وسط ركن الفنون مع العديد من الألعاب المميزة. 
 ويطلق بوابة الشرق مول حملة «تسوّق واربح» تتيح فرصة دخول السحب والفوز بسيارة، ومن المقرر أن يتمّ السحب ويعلن عن اسم الفائز في 13 يوليو 2023. 

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