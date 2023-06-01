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علماء صينيون يحفرون أعمق حفرة في تاريخهم داخل قشرة الأرض

علماء صينيون يحفرون أعمق حفرة في تاريخهم داخل قشرة الأرض
1 يونيو 2023 15:18

بدأ العلماء الصينيون في حفر حفرة بعمق 10 آلاف متر داخل قشرة الأرض، حيث تقوم الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، باستكشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن حفر الحفرة التي من المقرر أن تكون الأعمق في تاريخ الصين، بدأ يوم الثلاثاء في إقليم شينجيانج الغني بالنفط في الصين.

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وكانت الصين قد أرسلت في وقت سابق من اليوم نفسه، أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء، من صحراء جوبي. جدير بالذكر أن عمود الحفر الضيق سوف يخترق أكثر من 10 طبقات قارية، أو طبقات من الصخور، في الأرض، بحسب ما ورد في التقرير، كما أنه من المقرر أن يصل إلى النظام الطباشيري داخل قشرة الأرض، والذي يتميز بالصخور التي يعود تاريخها إلى نحو 145 مليون عام.

ومن جانبه، قال سون جين شينج، وهو عالم في "أكاديمية الهندسة الصينية"، في حديث لوكالة أنباء "شينخوا": "من الممكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين فولاذيين رقيقين".

المصدر: وكالات
العلماء
الأرض
الصين
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