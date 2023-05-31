سينما وألعاب مائية في مدينة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة فعالية مجتمعية ترفيهية تحت عنوان (تواجد سبلاش) في ساحة خليفة بمدينة خليفة استهدفت إسعاد السكان، وتوسيع دائرة الخيارات الترفيهية أمام العائلات، وإيجاد بيئة مناسبة لإسعاد الأطفال.

وتأتي الفعالية ضمن التزام المركز بتوفير أفضل السبل للارتقاء بجودة حياة السكان، وتفعيل دور المرافق التابعة للمركز وتضمنت أنشطة ترفيهية، وألعاباً مائية، وسينما خارجية، وعربات الطعام، واستعراضات الشخصيات الكرتونية.

وابتكر المركز وسيلة مبتكرة للترويج للفعالية التي استمرت من 25 إلى 31 مايو الماضي، بتسيير عربات لتوزيع المثلجات على السكان مجاناً، وإعلامهم بموعد ومكان الفعالية.