اللوفر أبوظبي يمدد تلقي عروض «فن الحين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي تمديد فترة تلقي عروض الفنانين الراغبين في المشاركة ضمن النسخة الثالثة من معرض «فن الحين» وجائزة «ريتشارد ميل للفنون» حتى 3 يوليو 2023، وسيحصل الفائز بالنسخة الثالثة من جائزة «ريتشارد ميل للفنون» على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار أميركي.

ومن المقرر إقامة معرض فن الحين، الذي تتولى تنسيقه مايا الخليل، في نوفمبر المقبل تحت قبة المتحف بعنوان «الشفافيات»، ويدعو المتحف الفنانين المعاصرين من دول التعاون (مواطنين ومقيمين) الذين يقدمون منحوتات وأعمالاً تركيبية سمعية-بصرية مناسبة للعرض في الأماكن المفتوحة للمشاركة.