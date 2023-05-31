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روائع كلاسيكية في «قصر الإمارات»

عازف التشيللو «يو يو ما» وعازفة البيانو «كاثرين ستوت»
1 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» حفلاً موسيقياً كلاسيكياً خاصاً، يحييه «يو يو ما»، أحد ألمع المواهب العالمية في عزف التشيللو، وعازفة البيانو «كاثرين ستوت».
ويُقدم الثنائي الشهير خلال الأمسية التي ستقام 5 يونيو الجاري في «قصر الإمارات» بأبوظبي، تحت رعاية G42، مختارات من روائع الموسيقى الكلاسيكية لـ «فيلكس مندلسون»، «جان سيبيليوس»، «أنتونين دفورجاك» وأستور بيازولا.
وقد بدأ «يو يو ما» قصته مع الموسيقى في سن الرابعة، واستقطب أنظار العالم بعروضه الآسرة وأسلوبه المذهل في العزف، حيث واصل دراسة التشيللو في مدرسة جويليارد قبل الالتحاق بجامعة هارفارد لدراسة الفنون الحرة، ويسعى إلى تعزيز الروابط الإنسانية من خلال موسيقاه التي تتميز بالعُمق وجذورها متعددة الثقافات.
أما كاثرين ستوت فاستهلت رحلتها مع البيانو في سن الخامسة، وبعد 3 سنوات، انضمت إلى مدرسة «يهوديمينوهين» الداخلية للموسيقيين الشباب، والتقت «يو يو ما» عام 1978، ويتعاون الثنائي في تقديم جولاتهما العالمية منذ عام 1985.
وتأتي الأمسية الموسيقية العالمية، تأكيداً على دور أبوظبي في المضي قدماً في تعزيز مبادراتها الرامية إلى صون وحماية التراث الموسيقي في الإمارات، وتوفير فرص عديدة لتطوير المواهب وإشراك المجتمع في الاحتفاء بالموسيقى العالمية، من خلال تنظيم برنامج متنوع وحافل بالفعاليات، بما يتماشى مع تصنيفها باعتبارها «مدينة الموسيقى»، ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو.

قصر الإمارات
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أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
الموسيقى الكلاسيكية
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