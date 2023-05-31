كيف تتجنب مخاطر «الكوليسترول»؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ارتفاع نسبة «الكوليسترول» في الدم يهدد حياة المصاب به، حيث يقود إلى تداعيات لا تُحمد عقباها في حال إهماله، وما يزيد من خطر هذه الحالة الصحية الشائعة هي طبيعتها الصامتة، فهو يُعرف بـ «القاتل الصامت»، إذ لا يسبب «الكوليسترول» أي أعراض في بدايته، لكن مع مرور الوقت، يؤدي للإصابة بنوبات قلب وسكتات دماغية.

وعن كيفية تجنب مخاطر «الكوليسترول» والوقاية منه، قالت الدكتورة أليسون هيربرت، استشاري الطب الوقائي في معهد التخصصات الطبية الدقيقة بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: إن معرفة مستويات «الكوليسترول» الصحية في الدم أمر ضروري، نظراً لارتباطه بصحة القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب على كل شخص تجاوز عمره 20 عاماً إجراء فحوصات دورية لـ «الكوليسترول» مرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات.

فحوصات دورية

وأشارت هيربرت إلى أن ارتفاع نسبة «الكوليسترول» في الدم يسبب العديد من المخاطر، وهذا الارتفاع ينتج عنه السمنة المفرطة، الإفراط في التدخين، تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة، وعيش أنماط حياة خاملة تخلو من النشاط الرياضي، إضافة إلى الشعور بالتوتر، لذا يوصي للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، إجراء فحوصات دورية للتحقق من مستويات «الكوليسترول».

مخاطر

وحددت هيربرت مجموعة من المخاطر الناتجة عن ارتفاع مستويات «الكوليسترول» في الدم، ومنها: فرط شحميات الدم، وهو اسم آخر لارتفاع «الكوليسترول»، ويمكن أن تزيد هذه الحالة من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، ومرض القلب التاجي، والسكتة القلبية المفاجئة، ومرض الشريان المحيطي، وأمراض الأوعية الدموية الدقيقة.

أعراض

وأوضحت هيربرت أن أعراض «الكوليسترول» لا تظهر في مراحله الأولى، ولكن مع مرور الوقت، يؤدي تراكم اللويحات المكونة من الدهون إلى ظهور أعراض مرض الشريان التاجي، إلى جانب الشعور بألم الصدر والفك وضيق التنفس، كما يسبب تجلط «الكوليسترول» إلى الإصابة بنوبة قلبية مصحوبة بألم شديد في الصدر وغثيان وصعوبة في التنفس.

الوقاية

وأشارت هيربرت إلى ضرورة بذل جهود متواصلة على المدى الطويل وتغييرات في أنماط الحياة، للوقاية من ارتفاع «الكوليسترول»، أبرزها ممارسة الرياضة، وتناول الخيارات الغذائية الصحية، مع الانتباه إلى احتياج بعض الأشخاص لتناول أدوية للحد من خطورته، كما يوصى بإجراء فحوصات استباقية وطلب المشورة الطبية المناسبة حسب الحاجة.