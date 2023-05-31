هند صبري: «المنصات الرقمية» ظاهرة صحية

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة هند صبري، عن أن الفيلم التونسي «بنات ألفة» الذي تلعب بطولته، مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها «ألفة» لديها 4 بنات، يتم تقديمها سينمائياً بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما، مصرحة أن هناك مساحة مشتركة بينها وبين الشخصية التي تجسدها باعتبارها «أماً». وأعربت هندي عن فخرها بمشاركة الفيلم الذي يجمع بين الحقيقة والخيال، ضمن المسابقة الرسمية في الدورة الـ76 من مهرجان «كان السينمائي الدولي» مؤخراً، وهو من إخراج وتأليف التونسية كوثر بن هنية. وقالت: هذه المرة الثانية التي أسير فيها على سجادة «كان السينمائي» الحمراء بعد غياب 29 عاماً تقريباً، منذ فيلم «صمت القصور» عام 1994.

وأكدت هند أن أكثر ما لفت انتباهها في العمل، وجهة النظر المختلفة والفكرة المميزة التي يعرضها، إذ لا يجب أن نتسرع في الحكم على شخصية الأم، رغم أساليب العنف التي اتبعتها تجاه بناتها في الفيلم، حتى إنها دفعتهن للسفر إلى الخارج للجهاد.

«الفيل الأزرق 3»

وأشارت إلى أنها تستعد لتصوير الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» مع كريم عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والذي ينتمى إلى نوعية أفلام التشويق والغموض، ومُغلف بصبغة رومانسية. وقالت: إن الجزء الثالث مختلف بشكل كبير عن الجزأين السابقين، ويشهد تطورات كبيرة في الأحداث، إلى جانب استحداث شخصيات جديدة، معتبرة أن شخصية «فريدة» التي تؤديها في الفيلم من أصعب الأدوار التي قدمتها في الفترة الأخيرة.

منافسة قوية

ووصفت هند عرض الأعمال الدرامية على المنصات الرقمية بالظاهرة الصحية، مؤكدة أنها أظهرت حالة من المنافسة القوية، ووضعت الفن العربي في تحدٍ ضخم، ومواجهة أعمال عالمية ضخمة، لذلك بدأت الرؤية تختلف تجاه الدراما المصرية والعربية، وهو أمر كان قد اختفى منذ سنوات طويلة.

«مفترق طرق»

صرحت الممثلة هند صبري أنها تنتظر عرض مسلسلها «مفترق طرق» الذي انتهت من تصوير دورها فيه، على إحدى المنصات الرقمية، وهو مأخوذ عن المسلسل الأميركي The Good Wife، وأوضحت أنه يتكون من 45 حلقة، وسيعرض على 3 أجزاء، وتجسد فيه شخصية محامية يدخل زوجها السجن بعد تورطه في قضايا فساد، وتقرر مواصلة حياتها بدونه.