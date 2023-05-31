8 طرق لحماية الرئة

عزة يوسف (القاهرة)

الحفاظ على الرئتين وتنقيتهما، تجعل الإنسان يتمتع بصحة جيدة، لذلك يجب الاهتمام باستمرار بإزالة السموم التي تتشبع بها الرئتان نتيجة لتلوث البيئة، وهناك 8 طرق أشارت إليها جريدة «Hindustan Times» الهندية، للحفاظ على الرئتين، وهي:

1- الرياضة

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين وظائف الرئة وزيادة سعتها، فيجب ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.

2- تجنب التدخين

إذا كنت مدخناً، فيجب عليك الإقلاع عن التدخين لحماية رئتيك من التلف وتحسين صحتها.

3- العلاج بالبخار

استنشاق البخار علاج طبيعي يساعد على تخفيف أعراض مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: الاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية.

4- تمارين التنفس

تؤدي تمارين التنفس العميق إلى تحسين قدرة الرئة وإزالة السموم، ومنها: التنفس بالشفاه والتنفس البطني لمدة 10 دقائق على الأقل يومياً.

5- التغذية

يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات في دعم صحة الرئة، وذلك بتناول الفاكهة والخضراوات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون.

6- الزيوت العطرية

إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى فواحة لنشر الرائحة العطرة، مثل زيت الأوكالبتوس وزيت شجرة الشاي، تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

7- الماء

يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على الأغشية المخاطية في الرئتين، ما يؤدي إلى التخلص من السموم.

8- الشاي

هناك الكثير من الأعشاب المفيدة للرئة التي تساعد على التخلص من مشكلات الجهاز التنفسي مثل السعال والربو، ومنها: شاي مولين والشاي الأخضر والزنجبيل والكركم.