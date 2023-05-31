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8 طرق لحماية الرئة

8 طرق لحماية الرئة
1 يونيو 2023 01:19

عزة يوسف (القاهرة)

الحفاظ على الرئتين وتنقيتهما، تجعل الإنسان يتمتع بصحة جيدة، لذلك يجب الاهتمام باستمرار بإزالة السموم التي تتشبع بها الرئتان نتيجة لتلوث البيئة، وهناك 8 طرق أشارت إليها جريدة «Hindustan Times» الهندية، للحفاظ على الرئتين، وهي:
1- الرياضة
تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين وظائف الرئة وزيادة سعتها، فيجب ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.
2- تجنب التدخين
إذا كنت مدخناً، فيجب عليك الإقلاع عن التدخين لحماية رئتيك من التلف وتحسين صحتها.
3- العلاج بالبخار
استنشاق البخار علاج طبيعي يساعد على تخفيف أعراض مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: الاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية.
4- تمارين التنفس
تؤدي تمارين التنفس العميق إلى تحسين قدرة الرئة وإزالة السموم، ومنها: التنفس بالشفاه والتنفس البطني لمدة 10 دقائق على الأقل يومياً.
5- التغذية
يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات في دعم صحة الرئة، وذلك بتناول الفاكهة والخضراوات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون.
6- الزيوت العطرية
إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى فواحة لنشر الرائحة العطرة، مثل زيت الأوكالبتوس وزيت شجرة الشاي، تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.
7- الماء
يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على الأغشية المخاطية في الرئتين، ما يؤدي إلى التخلص من السموم.
8- الشاي
هناك الكثير من الأعشاب المفيدة للرئة التي تساعد على التخلص من مشكلات الجهاز التنفسي مثل السعال والربو، ومنها: شاي مولين والشاي الأخضر والزنجبيل والكركم.

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