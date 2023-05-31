شاب لاجئ في أوروبا يصبح رئيس بلدية

عندما وصل ريّان الشبل على متن قارب إلى جزيرة "ليسبوس" اليونانية، لم يتخيّل أنه بعد ثماني سنوات فقط سيصبح رئيس بلدية قرية ألمانية هادئة.

قبل توليه منصبه، سرد قصته خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين قائلاً "كان الوقت ليلاً، ولم يكن هناك أي ضوء على ساحل ليسبوس".

وأضاف "قبل ساعات قليلة، كنا في مدينة بسيطة على البحر الأبيض المتوسط في تركيا. ثم تغيّر الجو مع البرد والظلام وطبعاً الخوف الذي يرافق هذا النوع من الرحلات".

انتُخب الشبل، البالغ 29 عاماً، رئيساً لمجلس بلدية قرية "أوستلسهايم"الهادئة في جنوب غرب ألمانيا، في مارس الماضي.

وسيتولى منصبه في يونيو.

وانتخابه غير مسبوق إذ إنه أول لاجئ سوري يتبوأ رئاسة بلدية في البلد المضيف، من بين مئات الآلاف الذين وجدوا ملاذاً في ألمانيا في 2015.

عندما وصل إلى ألمانيا كان الشبل يبلغ 21 عامًا فقط. التحق بأخيه في ألمانيا الذي كان يحمل تأشيرة طالب. ثم لجأ أربعة من أصدقائه أيضًا إلى ألمانيا لكن والديه وشقيقه الآخر بقوا في سوريا.

ريان الشبل

"تحمّل مسؤوليات"

بعد وصوله إلى اليونان، عبر الشاب إلى مقدونيا وصربيا وكرواتيا من خلال وسائل النقل العام وعلى الأقدام، واستغرق وصوله إلى ألمانيا 12 يومًا.

تعلم ريّان الشبل بسرعة لغة البلد المضيف، قبل أن يتدرّب كمساعد إداري في دار البلدية في قرية "ألتينغستيت" المجاورة لأوستلسهايم.

وقال "إذا كنتم في الريف، فلا خيار أمامكم". بعد سنوات من العيش في ألمانيا، حصل أخيرًا في العام 2022 على الجنسية الضرورية لتولي إدارة محلية.

وأكد أن تجربته في المنفى جعلته "يتحمل المسؤولية"، قائلاً "ليس فقط تجاه نفسي، ولكن أيضًا تجاه الآخرين". وأضاف "ذلك يبني الشخص، ويخلق شخصية جديدة".

وترشح الشبل كمستقل في هذه الانتخابات، وفاز بنسبة 55,41 بالمئة من الأصوات في القرية التي تضم 2700 نسمة. والشبل أيضًا عضو في حزب الخضر، لأن "حماية المناخ مهمة جدًا" بالنسبة له.

يُعدّ انتصاره مدويًا في البلدة التي تُعتبر محافظة، والواقعة بين التلال والحقول.

رأى الشبل أن انتخابه يعود لقدرته على الاستماع لمشاكل سكان البلدة، وحملته التي ركزت على قضايا رعاية الأطفال والتكنولوجيا الرقمية.

انفتاح

مع ذلك، يعترف بأنه "لم يشعر بأي شيء" خلال صدور النتائج، إذ "لم يكن مدركاً".

في الأيام التي أعقبت فوزه، ومع تدفق رسائل التهنئة من جميع أنحاء العالم، أدرك تدريجياً أن قصته "تخطت كونها مجرد انتخابات بلدية في بلدة صغيرة".

ورأى الشبل في فوزه على مرشحَين محليَّين آخرين ترعرعا في المنطقة علامة على "انفتاح" الناخبين. وقال "إنها علامة على أن الناس لم يأخذوا الأصل في الحسبان، بل المؤهلات. إنها علامة على الانفتاح على العالم".

والدة ريان معلمة في مدرسة ووالده مهندس زراعي.

وعندما يتذكر البلد، الذي غادره في العام 2015، تنتابه "مشاعر مختلطة" على حد تعبيره.

وقال "إنه البلد الذي ولدت وترعرعت فيه، وحيث أمضيت طفولتي وشبابي، وحيث يوجد أصدقائي وعائلتي الكبيرة. وأفتقد الأشخاص الذين نشأت معهم"، مضيفا "لكنني سعيد لأن فرصة العيش هنا أتيحت لي، بينما لم يحظ بها آخرون".