جزيرة الحديريات تطلق «سباق الجري الليلي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة الحديريات في أبوظبي إطلاق النسخة الافتتاحية من «سباق الجري الليلي»، ضمن سلسلة فعاليات «مع غروب الشمس»، والتي تهدف لترسيخ مكانة الجزيرة باعتبارها وجهةً رياضيةً وترفيهية نابضة بالحياة، تزخر بأحدث المرافق عالمية المستوى.

يشمل «سباق الجري الليلي» جولتين، الأولى لمسافة 3 كم والثانية 5 كم، ويعتمد الاختيار على مستوى اللياقة البدنية للمشارك.

تتمتع مسارات الجري بإطلالات ساحرة على أبرز وجهات الحديريات الترفيهية، بما في ذلك «مرسانا» و«ممشى الحديريات التراثي» و«باب النجوم» و«القرية الرياضية321»، وستضفي الإضاءة الرائعة في جميع أرجاء المكان مع الموسيقى الممتعة، أجواءً عصرية ساحرة وتمنح المشاركين تجربة رياضية لا تُنسى.