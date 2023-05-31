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«مهرجان أبوظبي» يقدم «الهولندي الطائر» في أميركا

«مهرجان أبوظبي» يقدم «الهولندي الطائر» في أميركا
31 مايو 2023 18:26

أبوظبي (الاتحاد)
تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، يواصل «مهرجان أبوظبي» ضمن دورته الـ20، تقديم عرض الأوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الموسيقي الألماني العالمي ريتشارد فاغنر، وذلك خلال الفترة من 30 مايو وحتى 10 يونيو 2023 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
يأتي تقديم العرض في إطار «برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية» وذلك على مدار 4 أيام، اعتباراً من أمس الثلاثاء 30 مايو، 3 يونيو، 7 يونيو و10 يونيو، وذلك في مسرح أوبرا ميتروبوليتان، نيويورك، وبإنتاج مشترك بين «مهرجان أبوظبي» وأوبرا متروبوليتان وأوبرا كيبيك.

  • هدى إبراهيم الخميس
    هدى إبراهيم الخميس

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لـ«مهرجان أبوظبي»: يسرنا أن نقدّم مجدداً أوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الموسيقي العالمي ريتشارد فاغنر، في إطار عروض أوبرا دار المتروبوليتان في نيويورك، بعد عرضه للمرة الأولى عالمياً عام 2020، في أول تعاون بين دار الأوبرا الأعرق في الولايات المتحدة الأميركية ومؤسسة ثقافية عربية بالشراكة مع أوبرا دي كيبيك.
وتابعت: «بقيادة المايسترو توماس جوجيس، تستعيد أوركسترا أوبرا ميتروبوليتان، جنباً إلى جنب مع التينور إريك كاتلر والباس ديمتري بيلوسيلسكي، رائعة فاغنر الخالدة عن الخلاص والحب، حيث يعكس إنتاجنا العالمي المشترك التزام المهرجان لأكثر من 20 عاماً بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر شراكتنا مع كبريات المؤسسات الثقافية المرموقة والمهرجانات الدولية، لتقديم أعمال إنتاج مشترك وتكليف حصري جديدة ومبتكرة مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور في أبوظبي والإمارات للاطلاع على الإبداعات الاستثنائية العالمية».

يشارك في تقديم العرض، الباس باريتون توماش كونيتشني، والسوبرانو المتوهجة إلزا فان دن هيفير، وبقيادة المايسترو توماس جوجيس لأوركسترا أوبرا متروبوليتان مع تينور إريك كاتلر، وباس ديمتري بيلوسيلسكي، والمخرج المسرحي فرانسوا جيرارد وذلك في أوبرا متروبوليتان بمركز لينكولن، في نيويورك.
يقدم عرض «الهولندي الطائر»، قصة تراثية شكلت مصدراً لإلهام المؤلفين والشعراء والفنانين بين القرنين الـ18 والـ19. ويُعتبر من العروض الرئيسة لمسرح أوبرا ميتروبوليتان، باستخدام أحدث التقنيات من بينها الإسقاطات المرئية وتقنية التقاط الصور المتحركة المصحوبة بخلفيات موسيقية ومؤثرات صوتية وحواريات ثنائية وفردية وأداء أوركسترالي مسرحي، ليأخذ الجمهور في رحلة فريدة يتصادم فيها الحب بالفداء والتضحية.

مهرجان أبوظبي
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ريتشارد فاغنر
أوبرا ميتروبوليتان
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