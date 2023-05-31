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تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية

تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
31 مايو 2023 12:21

حررت الشرطة في ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة دباً كان عالقاً في المقاعد الخلفية داخل سيارة، باستخدام حبل رُبط بباب المركبة لفتحها عن بُعد تفادياً للتعرض لهجوم من الحيوان.
واضطُر عناصر في مكتب قائد شرطة واشو بولاية نيفادا، لاستنباط حل مبتكر إثر تلقيهم بلاغاً بوجود دب على المقعد الخلفي لإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.
فقد تمكن الدب الأسود من الصعود إلى مؤخر مركبة مركونة في أحد مواقف السيارات، حيث كان يبحث ربما عن الطعام، لكنه حوصر في الداخل.
وبهدف إخراجه، ربط شرطي بعناية حبلاً حول مقبض الباب، بحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وبمجرد الابتعاد مسافة كافية، سحب الشرطي الحبل وفتح الباب، ليركض الدب على الفور إلى الغابة من دون أن يلحق أذى بأحد.
ويبدو أن الدب كان منزعجاً في المركبة، إذ ترك وراءه مقصورة ممزقة بالكامل.
وقد يصل وزن الدببة السوداء، وهي أكثر الأنواع انتشاراً في أميركا الشمالية، إلى 270 كيلوغراماً. ويمكن لهذه الحيوانات النهمة التي تتمتع بحاسة شم قوية، أن تشم رائحة الطعام من بعيد جداً، ما يدفعها أحياناً إلى التفاعل مع البشر.
وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة واشو على تويتر "الربيع مرحلة تشهد نشاطاً قوياً ... ومن الجيد التذكير بضرورة التنبّه إلى الدببة عند الاستمتاع بالهواء الطلق".
وأضاف "احذروا من ترك عبوات الطعام والمبرّدات وأي شيئ منكّه في داخل السيارات. تجنبوا ترك الطعام في السيارات (...) لا تطعموا الدببة!".

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