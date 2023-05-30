9 فوائد للقرفة على صحتك.. تعرف عليها

تستخدم القرفة كتوابل ودواء تقليدي رغم أن الأطباء لا يوصون بها، حتى الآن، لعلاج لأي مشاكل صحية، مع أن الأبحاث تشير إلى إمكانياتها المثيرة للاهتمام في مجال الصحة.

موقع «webmd.com» استعرض أبرز 9 فوائد صحية للقرفة.

1- انخفاض نسبة السكر في الدم

وجدت العديد من الدراسات، التي أجريت على البالغين والحيوانات المصابة بداء السكري، أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تظهر نتائج مماثلة. لا يزال العلماء لا يعرفون كيف تعمل القرفة. من غير الواضح أيضاً مقدار ما ستستغرقه والمدة التي قد تستمر فيها النتائج.

2- زيادة التمثيل الغذائي

أظهرت دراسة معملية أن زيتاً أساسياً في القرفة، يسمى «سينامالديهيد»، يمكن أن يستهدف الخلايا الدهنية ويجعلها تحرق المزيد من الطاقة. هذه أخبار مهمة لكل شخص يحاول إنقاص وزنه. لكن البحث لا يزال في مراحله المبكرة.

3- بشرة رائعة

تدعي الكثير من الوصفات أن القرفة تحارب البثور والاحمرار في الوجه. هناك القليل جداً لدعم هذا الأمر، حيث أشارت دراسة صغيرة واحدة فقط، إلى أن القرفة السيلانية، على وجه التحديد، يمكنها محاربة أنواع البكتيريا المعروفة بأنها تسبب حب الشباب. تشير دراسة معملية صغيرة أخرى إلى أن القرفة يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين، مما قد يساعد البشرة على أن تبدو أصغر سناً.

4- مساعدة في علاج السرطان

في الدراسات، التي تستخدم الحيوانات أو الخلايا المزروعة في المختبرات، أظهرت القرفة نتائج واعدة لقدرتها على إبطاء نمو السرطان وحتى قتل الخلايا السرطانية. لكن هناك حاجة إلى دراسات جيدة على البشر للتحقق من هذا الدور، الذي إن وجد، يمكن أن يخوّل القرفة لعب دور في علاج السرطان أو الوقاية منه.

5- انخفاض ضغط الدم

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القرفة يومياً لمدة 3 أشهر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمقدار 5 نقاط. وهناك حاجة إلى دراسات أكبر للتحقق من أشياء مثل: هل يعمل هذا التأثير حقيقة؟ وكم يجب أن نتناول للحصول على أفضل النتائج؟، وما هي مدة استمرار التأثير؟.

بما أن الأشخاص، الذين شاركوا في تلك الدراسات، كانوا مصابين بمرض السكري من النوع 2، فإننا لا نعرف ما إذا كان للقرفة نفس التأثير عندما لا يكون لديك مشاكل في نسبة السكر في الدم.

6- حماية الدماغ

في المختبر، أوقفت القرفة تراكم بروتين الدماغ الذي يعد سمة مميزة لمرض الزهايمر. في دراسة أخرى، كان أداء الفئران، التي تناولت القرفة، أفضل في متاهة مائية مصممة لاختبار ذاكرتها. بالطبع، نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت هذه النتائج تنتقل عند اختبارها على البشر.

7- تقليل الالتهابات

اتضح أن القرفة تكافح الالتهابات في دراسة معملية حديثة نظرت في 115 نوعاً من الأطعمة. نظراً لأن الأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تصبح أكثر شيوعاً مع التقدم في العمر، يمكن أن تدعم المزيد من الأبحاث استخدام القرفة كعلاج طبيعي لكبار السن للمساعدة في هذه الأنواع من الحالات.

8- خفض الكوليسترول

عندما تناول 60 بالغاً في دراسة صغيرة حوالي 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة يومياً لمدة 40 يوماً، انخفض الكوليسترول الضار. وجدت أبحاث أخرى أن كميات مماثلة من القرفة، التي يتم تناولها يومياً لمدة تصل إلى 18 أسبوعاً، يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي مع رفع الكوليسترول الحميد (الجيد). لكن من السابق لأوانه التوصية بالقرفة كعلاج لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

9- محاربة البكتيريا

يمكن للقرفة محاربة العديد من أنواع البكتيريا، التي تصيب الناس بالمرض، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية. وربما يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية في الأطعمة ومستحضرات التجميل.