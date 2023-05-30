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رابح صقر على مسرح الاتحاد أرينا في «الأضحى»

رابح صقر
31 مايو 2023 00:18

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي حفلاً استثنائياً للفنان السعودي الشهير رابح صقر، ضمن برنامج احتفالات عيد الأضحى المبارك، ويقدم صقر خلال الحفل باقة من أروع أعماله في تجربة موسيقية فريدة تزينها أغنيات «سهرتنا» و«الليلة»، و«خلاص» و«العباة الرهيفة». وكان الفنان السعودي قد شارك جمهوره «بوستر» الحفل الذي سيحييه في الثلاثين من يونيو الحالي مصحوباً بتعليق قال فيه: «جمهوري الحبيب، ألتقيكم في أبوظبي في احتفالات عيد الأضحى المبارك».. ويعد صقر الملقب بـ«موسيقار الخليج» من أشهر رموز الغناء في السعودية والوطن العربي.

رابح صقر
الاتحاد أرينا
الإمارات
أبوظبي
عيد الأضحى
جزيرة ياس
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