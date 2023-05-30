«إكسبو دبي» تعلن المواعيد الصيفية

دبي (وام)

أعلنت مدينة إكسبو دبي المواعيد الجديدة لزيارة الأجنحة والأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الفعاليات الخارجية مثل عروض قبة الوصل والشلالات السريالية، ستستأنف في أكتوبر المقبل مع انخفاض درجات الحرارة. وذكرت أنه يمكن زيارة أجنحة إكسبو السبعة ابتداءَ من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة ليلاً، بينما يمكن زيارة حديقة الثريا وملاعب الأطفال من السادسة مساءً حتى العاشرة ليلاً. وتبدأ الأنشطة الصيفية لقادة المستقبل من سن 5 إلى 11 عاماً، من الاثنين إلى الجمعة في الفترة من 10 يوليو إلى 18 أغسطس، من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، وتماشياً مع جهود الاستدامة، ستتوقف العروض الليلية على قبة ساحة الوصل وعروض المياه في شلالات إكسبو مؤقتاً في يونيو، وتعود في أكتوبر.