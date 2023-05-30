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نيويورك أبوظبي: «المتغير الثابت» مستمر حتى الثلاثاء

نيويورك أبوظبي: «المتغير الثابت» مستمر حتى الثلاثاء
31 مايو 2023 00:18

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي استمرار فعاليات معرض الربيع بعنوان «المتغير الثابت» حتى الرابع من يونيو الحالي، ما يمنح عشاق الفن فرصة أخيرة لزيارة هذا المعرض المميز.

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ويسلط المعرض الضوء على مفهوم العالم المثالي، ويضم أعمالاً من إبداعات الفنانين طارق الغصين وباتي تشانغ وجيل هيتور كورتيساو وشارون لوكهارت وتاوس ماخاتشيفا وهارون ميرزا وكليفورد روس، وأشارت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن، رئيسة القيّمين الفنيين في الجامعة، إلى أن المعرض فرصة حقيقية لتواصل الجمهور مع الفنانين حول أعمالهم التي تصور تخيلاتنا ومخاوفنا حول الطبيعة.

جامعة نيويورك أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
رواق الفن
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