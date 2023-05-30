5 أضرار يسببها «الماء المثلّج»

أبوظبي (الاتحاد)

يمنح شرب الماء البارد خلال فصل الصيف شعوراً بالانتعاش وإرواء العطش، لكن جريدة «Times of India» الهندية، نقلت عن خبراء نصائح بشرب الماء والسوائل بدرجة حرارة مناسبة وليست شديدة البرودة، لأن المشروبات المثلجة تؤثر سلبياً على الصحة، وتسبب أضراراً عدة، ومنها:

عسر الهضم

يرى الخبراء أن تناول الماء البارد يضعف الجهاز الهضمي ويعيق عملية الهضم، التي تتضمن سلسلة من العمليات التي تتطلب درجة حرارة مناسبة، بدءاً من الفم وانتهاءً بالأمعاء، كما تشير الأبحاث إلى أن الماء البارد يؤدي إلى الإمساك وتقلص الأوعية الدموية.

احتقان الحلق

يؤدي شرب الماء شديد البرودة إلى تكوين المخاط، مما يجعل بعضهم يشعر بمشاكل في التنفس والتهاب وتورم الحلق.

ضربات القلب

يؤدي استهلاك الماء البارد إلى تقليل معدل ضربات القلب في الجسم، حيث يتم تحفيز العصب المبهم عن طريق شرب المزيد من الماء البارد، وتقوم الأعصاب بمحاولة السيطرة على وظائف الجسم اللا إرادية، عن طريق خفض معدلات ضربات القلب.

الصداع

عند شرب الماء البارد أو المثلج مباشرة بعد التعرض للشمس، تبرد العديد من الأعصاب في العمود الفقري، مما يؤثر على الدماغ ويسبب الصداع، إضافة إلى مشاكل في الجيوب الأنفية.

زيادة الوزن

يجب على الذين يرغبون في إنقاص الوزن عدم تناول الماء المثلج، لأنه يقلل من حرق الدهون في الجسم، ويسبب تصلبها، مما يصعب معه خسارة الوزن.