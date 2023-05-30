ليلى علوي.. «شوجر دادي»

محمد قناوي (القاهرة)

عبّرت ليلى علوي عن سعادتها بردود الفعل الطيبة من الجمهور تجاه فيلم «شوجر دادى»، الذي انطلق عرضه مؤخراً في دور السينما المصرية والخليجية، وتجسد فيه شخصية موظفة بأحد البنوك، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، يبلغ أبناءه برغبته في الزواج مرة ثانية، فيما ترفض زوجته، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، فتنقلب حياته رأساً على عقب.

يشارك في الفيلم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومي الغيطي ومصطفى غريب وفرح الزاهد وجوهرة وتامر هجرس، تأليف لأي السيد وإخراج محمود كريم.

وأضافت علوي أنها بدأت تصوير فيلم «آل شلبي»، مع لبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم، وهو من إخراج آيتن أمين، وتدور أحداثه حول التقاء أربع شقيقات في مناسبة عائلية ليواجهن العديد من المفارقات.

كما تنتظر ليلى عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، والذي انتهت من تصويره منذ أكثر من عام، وقالت إنها تعتقد أنه سيتم طرحه على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول ضرورة امتلاك المواطن للفكر والوعي لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور.

وأوضحت علوي أن معايير اختياراتها تركز على جودة العمل وعناصره، بدءاً من الكتابة وصولاً للسيناريو والحوار، من ناحية الأدوار والشخصيات في العمل، وأن تكون الشخصية مختلفة عن التي قدمتها من قبل.

وأعربت ليلى عن أمنيتها في تقديم فيلم موسيقي، خاصة وأنها بدأت العمل منذ صغرها في برامج الأطفال، وكانت تجيد الغناء والفن الاستعراضي.