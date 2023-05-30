الأردن.. استعدادات لحفل زفاف ولي العهد

يستعد الأردن لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوة آل سيف بتزيين شوارع العاصمة بالأعلام وبصورهما.

وعمد بعض أصحاب المحلات، في وسط العاصمة عمّان، إلى تزيين متاجرهم من الداخل بصور الأمير الحسين ورجوة احتفالا باقتراب المناسبة.

وقال تاجر ذهب اسمه هاني أبو الشكر "نحنا زيننا الشارع من بدايته وزيننا محلاتنا، لأن فرحة الأردنيين كاملة، فإحنا أقل الهدايا بنقدمها لولي العهد فرحتنا معاه".

وفي إشارة إلى أفراد أسرته الذين سيذهبون لمشاهدة موكب ولي العهد، قال أردني آخر اسمه نزيه صوالحة "كلهم رايحين يروحوا مش مجاملة، كلهم رايحين يروحوا وقاعدين بنحضر من قبلها من قبل أسبوع، وإذا عرفنا كمان ناخد مِلبس (نوع من الحلوى) ونرش عالموكب كالعادات الأردنية".

ويُقام حفل الزفاف يوم الخميس الأول من يونيو في قصر "زهران" الذي شهد حفلات زفاف ملكية سابقة واحتفالات وطنية.