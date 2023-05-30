الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مصر تعلن أسماء الفائزين بجائزة النيل

وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلانى
30 مايو 2023 20:10

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة النيل وهي أرفع جائزة تمنحها مصر سنوياً في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
فاز بالجائزة في الفنون الفنان التشكيلي عبد السلام عيد. وذهبت الجائزة ذاتها في فرع الآداب إلى المترجم والناقد محمد عناني الذي توفي في يناير الماضي بعد ترشيحه، فيما حصل على الجائزة في فرع العلوم الاجتماعية علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق.
ونال جائزة النيل للمبدعين العرب، التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار أميركي)، الفنان التشكيلي العراقي ضياء عزاوي.
وصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على الأسماء المرشحة لجوائز عام 2023 خلال اجتماعهم التاسع والستين الذي عقد اليوم الثلاثاء في القاهرة برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.
وأعلن المجلس منح جائزة الدولة التقديرية في الفنون لكل من الموسيقار هاني شنودة، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأستاذة العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة دليلة الكرداني.
وذهبت جائزة الدولة التقديرية في فرع الآداب لكل من الروائية هالة البدري، وأستاذ النقد الأدبي والبلاغة أحمد يوسف، واسم الراحل عبد الرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث.
وفي فرع العلوم الاجتماعية، فاز كل من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية السيد فليفل، وأستاذ التاريخ القديم والحضارة حسن السعدي، وباحث العلوم السياسية صلاح سالم.
كما أعلن المجلس منح جائزة الدولة للتفوق في فرع الفنون لكل من عازفة الفلوت رانيا يحيى والفنان التشكيلي فتحي عفيفي. وفي فرع الآداب، لكل من الشاعر فتحي عبد السميع والمسرحي الراحل مصطفى سليم. وفي فرع الآداب، لكل من هناء الجوهري وحسن سلامة وأحمد رجب.

أخبار ذات صلة
السيسي وأردوغان يتفقان على تبادل السفراء
الخروج من مصر بـ100 جنيه.. التفاصيل!
المصدر: رويترز
جائزة النيل للمبدعين العرب
مصر
أسماء الفائزين
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©