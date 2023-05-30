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الصين ترسل رواداً إلى محطتها الفضائية في مهمة تدوم 5 أشهر

الطاقمان القديم والجديد في محطة الفضاء الصينية
30 مايو 2023 19:36

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" حاملة ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية تيانجونج (قصر السماء) في مهمة تستغرق خمسة أشهر.
وانطلقت سفينة الفضاء، التي كانت على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش2- إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين.
سيحل رواد الفضاء الثلاثة محل زملائهم في محطة الفضاء الصينية بعد ستة أشهر قضوها في الفضاء.
بعد 18 دقيقة فقط من الإطلاق، أعلن تشو ليبينج مدير مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية "النجاح الكامل" للإطلاق.
وصلت المركبة الفضائية "شنتشو-16" إلى المدار وفقا لما هو مخطط له، وتم فتح أشرعتها الشمسية دون أي عقبات. وأعلن برنامج الفضاء أن المركبة الفضائية قد التحمت بمحطة الفضاء "تيانجونج" بعد ست ساعات ونصف الساعة.
من بين رواد الفضاء الثلاثة العالم قوي هاي تشاو من جامعة بيهانج، حيث من المتوقع أن يجري تجارب على متن المحطة.
ورائدا الفضاء الآخران هما جينج هاي بنج، الذي يقوم برحلته الرابعة إلى الفضاء والتي بها يكون أكثر صيني يتوجه إلى الفضاء، ومهندس الطيران تشو يانج تشو.
وسيبقى رواد الفضاء الثلاثة في المحطة لمدة خمسة أشهر. من المتوقع أن يعود الطاقم الحالي لمحطة الفضاء وهم في جونلونج ودنج تشينج مينج وتشانج لو، إلى الأرض يوم السبت.
تعد سفينة الفضاء شنتشو-16 بالفعل خامس مهمة مأهولة ترسل إلى محطة الفضاء الصينية، والتي بدأت عملياتها المنتظمة بداية هذا العام.

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