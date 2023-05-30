الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

المنهالي يمزج الموسيقى المغربية بأنغام إماراتية

المنهالي يمزج الموسيقى المغربية بأنغام إماراتية
30 مايو 2023 18:08

كرّم يوسف خير عامل إقليم «آسا الزاك» بالمملكة المغربية، ممثل الملك بالإقليم، الفنان الإماراتي طارق المنهالي خلال حضوره فعاليات «جائزة وادنون للصحافة والإعلام»، المنظمة من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتويجاً لانفراده بالغناء باللهجة الحسانية وتقديمه أغاني جديدة تحمل الطابع المغربي بأنغام إماراتية راقية، تتلاقى فيها الثقافات بين الإمارات والمغرب في تناغم يحمل سمات رفيعة من موروث البلدين.
وحول هذا التكريم، قال المنهالي: فخر لي أن أكون أول من تغنى بالحسانية، بمعية الشاعر المغربي عمر الراجي، حيث عكفت على توطيد الثقافة الغنائية الإماراتية المغربية، عبر المزج بين الشعر الحساني الذي يمتاز به أهل الصحراء المغربية، والغناء باللحن والموسيقى الإماراتية التراثية الأصيلة.
وأضاف المنهالي: سعدت كثيراً بإهداء أبناء المغرب والمنطقة أغنية «ملكية المدون – المحبس»، والتي تعتبر واحدة من أجمل الأغاني المعبرة عن الإرث الذي تغنى بجمال منطقة المغرب العربي بعمق واندماج يترك أثراً في نفوس الجماهير المغربية.

أخبار ذات صلة
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©