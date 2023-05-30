المنهالي يمزج الموسيقى المغربية بأنغام إماراتية

كرّم يوسف خير عامل إقليم «آسا الزاك» بالمملكة المغربية، ممثل الملك بالإقليم، الفنان الإماراتي طارق المنهالي خلال حضوره فعاليات «جائزة وادنون للصحافة والإعلام»، المنظمة من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتويجاً لانفراده بالغناء باللهجة الحسانية وتقديمه أغاني جديدة تحمل الطابع المغربي بأنغام إماراتية راقية، تتلاقى فيها الثقافات بين الإمارات والمغرب في تناغم يحمل سمات رفيعة من موروث البلدين.

وحول هذا التكريم، قال المنهالي: فخر لي أن أكون أول من تغنى بالحسانية، بمعية الشاعر المغربي عمر الراجي، حيث عكفت على توطيد الثقافة الغنائية الإماراتية المغربية، عبر المزج بين الشعر الحساني الذي يمتاز به أهل الصحراء المغربية، والغناء باللحن والموسيقى الإماراتية التراثية الأصيلة.

وأضاف المنهالي: سعدت كثيراً بإهداء أبناء المغرب والمنطقة أغنية «ملكية المدون – المحبس»، والتي تعتبر واحدة من أجمل الأغاني المعبرة عن الإرث الذي تغنى بجمال منطقة المغرب العربي بعمق واندماج يترك أثراً في نفوس الجماهير المغربية.