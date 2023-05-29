كوخ مهجور بـ40 ألف إسترليني

أبوظبي (الاتحاد)

في جزيرة أونست الأسكتلندية، يقع كوخ مهجور منذ 15 عاماً في مكان مترامي الأطراف، معروض للبيع مقابل 40 ألف جنيه إسترليني.

أونست جزيرة مأهولة في أقصى شمال بريطانيا، ويمتد الكوخ المميز بها على مساحة نصف فدان في مستوطنة بالتاسوند التي تضم 600 شخص من سكان الجزر، ويحمل اسم «روزاليا».

يعتبر الكوخ منزلاً صغيراً مثالياً لمحبي الطبيعة والهدوء، حيث يحيط به الساحل الوعر ويطل على منظر رائع للمحيط، ويعود تاريخه إلى أواخر عام 1800، بناه عالم الطبيعة الدكتور لورانس إدموند ستون، صاحب أول قائمة لطيور «شتلاند» ورائد جهود الحفاظ على الطبيعة.

وقد بُني الكوخ في الأصل ليؤوي الخدم وزوار منزل هاليغارث المجاور، وتأتي أهميته المحلية والوطنية من صلته بالممتلكات الأكبر.

والكوخ مهجور منذ 15 عاماً ويحتوي على غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم وحمام وغرفة غسيل، بالإضافة إلى غرفتين إضافيتين في الامتداد الداخلي لكنهما بحالة سيئة وبحاجة إلى الاستبدال أو الهدم، كما يقول وكيل العقارات هاربر ماكليود.

وأوضح موقع «Daily Record» الأسكتلندي، أنه يوجد على جزيرة أونست العديد من وسائل الراحة مثل المتاجر ومركز للترفيه ومدرسة إعدادية ومركز صحي، وتشتهر بالمناظر الطبيعية الوعرة المذهلة، وتنوع الحياة البرية، وتراثها الذي يعبر عن الفايكنج، كما ترتبط الجزيرة بالبر الرئيسي في «شتلاند» عبر جزيرة «ييل» المجاورة عن طريق العبّارات المنتظمة.