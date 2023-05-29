ميساء.. «ضابط شرطة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت ميساء مغربي على أولى بطولاتها بالسينما المغربية من خلال فيلم «شلومو»، تجسد خلاله شخصية «ضابط شرطة» برتبة «عميد»، وتواجه العديد من الصعوبات والتحديات بسبب طبيعة عملها الخطرة، وحرصها على مكافحة الجريمة داخل المدينة التي تقطن فيها.

تدور الأحداث حول مجموعة من الخارجين على القانون يفشلون فى تحقيق أهدافهم الإجرامية، تأليف ياسين زيزي وعبد اللطيف شوتا، وإخراج محمد مروزي، ويشارك في بطولته عادل أبا تراب، ومن المقرر عرضه العام المقبل.

وعلي الصعيد الدرامي تنتظر ميساء عرض مسلسلين، الأول «آدم وحواء»، تجسد فيه شخصية طبيبة نسائية مشهورة تعاني عدم الإنجاب، وتقرر تزويج زوجها لتحقيق حلم الأبوة له، ويتناول سيرة 4 سيدات وكيفية تخطي الضغوط التي تواجههن، والثاني «لكل فجر أذان»، من 8 حلقات، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يحدث بينهم العديد من المفارقات التي تؤثر سلباً على علاقاتهم، بسبب التحديات والصعوبات التي تواجههم.