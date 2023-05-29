علي يوسف السعد يكتب: سياحة المغامرات والتحدي

يُسافر بعض الناس رغبةً في الحصول على تجارب لم يخُضها من قبل، كتسلُّق الجبال الشاهقة، أو المبيت داخل كهفٍ مهجور، أو القفز من عُلوِّ جبلٍ شاهق للحصول على مشاهد بانورامية تبقى عالقة في عُمق الذاكرة للأبد.

ماذا لو أخبرتك بأنّني بالفعل سافرتُ يوماً لا لشيء سوى لمشاهدة قرش مفترس، لا يفصلني عن فكَّيه سوى قفص حديدي في تجربة كسرت في داخلي حاجز الخوف وجعلتني مُتعطِّشاً للمزيد من هذه التجارب، فما هي إلاّ حياة واحدة إمّا نعيشها بخوف وترقُّب، أو نخوض غِمارها كما يخوضُ الفرسان أعتَى الحروب!

يظنُّ البعض أنّ من يقومون بمثل هذه التجارب هم أشخاص انتحاريون لا تعني لهم الحياة أي شيء، ولكن الحقيقة مختلفة، فما نبحث عنه هو الشعور بالسعادة العارمة الذي ينتج عن ارتفاع الأدرينالين في أجسادنا، بالإضافة إلى التغيير والرغبة في الابتعاد عن روتين الحياة الرتيب، وفي هذا المقال، سأُطلعكم على عدد من وجهات السياحة الغريبة في العالم والمخصصة لعشاق المغامرات والتحدي.

«قفص الموت في أستراليا»، هو إحدى وجهات السياحة الخطيرة، حيث يقف السائح تحت الماء داخل قفص زجاجي، وفي مواجهة مباشرة مع التماسيح الضخمة، القفص مصنوع من الزجاج الشفّاف ويصل سُمكُه الذي يفصل بين من يدخله وبين فكي التمساح الجائع 15 سنتيمتراً فقط.

«القفز من الجرف في النرويج»، تُعتبر جبال كيراج في النرويج وجهة مميزة يرتادها السياح الباحثون عن الإثارة والتشويق، حيث يمكنهم القفز بالحبال من فوقها والتمتع برؤية المناظر الخلابة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسياح الوقوف على «صخرة كيراجبولتن» المعلقة بين الجبلين والتي تُعد الصخرة الأخطر في العالم، وواحدة من أشد المنحدرات خطورة وأكثرها ارتفاعاً.

«ركوب قارب إجوازو في البرازيل»، تقع شلالات إجوازو على حدود الأرجنتين والبرازيل، وتُعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية الجديدة، ويمكن لعشاق المغامرة والتحدي تجربة الركوب الجريء في قارب على نهر إجوازو المسمى (Macuco Safari)، حيث تندفع القوارب الممتلئة بالسياح تحت شلالات إجوازو في تجربة مليئة بالإثارة والتحدي.

«القفزة البركانية في تشيلي» ترواد هذه الفكرة اليائسون من الحياة، ولكن صدِّق أو لا تُصدِّق، يرغب العديد من الأشخاص بالقيام بقفزة داخل بركان تشيلي في تجربة تكاد تكون الأخطر في العالم، ففي أيِّ لحظة ربما يفور البركان، ومع ذلك، لم تُسجّل أيُّ حوادث أو حالات وفاة على الإطلاق.

«المشي على حافة برج (CN) في تورونتو»، الذي يقع في قلب مدينة تورنتو ويبلغ طوله 550 متراً، وهو أعلى مكان في العالم يقدم المشي الحر، ويوفر البرج إمكانية القيام بالمشي على حافته لعشاق تسلق المرتفعات والباحثين عن الإثارة والمتعة، حيث يتم ربط الزوار بالأسلاك الحديدية حتى يقوموا بالتجول حول حافة البرج الرئيسية.

تبدو مثل هذه المغامرات أمراً جميلاً لبعض الأشخاص، ولكنها تبدو لآخرين جنوناً وكابوساً مخيفاً من المستحيل أن يقوموا بتجربته، فماذا عنك؟.